Kto uratuje PLK? Krosno w wielkich opałach

Utrzymania już raczej pewni mogą być w Gliwicach i Radomiu. Cały czas niebezpiecznie jest w Sopocie i Stargardzie, a w największych opałach jest zespół z Krosna, który ma w tym momencie najmniej wygranych.

Do końca sezony zasadniczego zostało już tylko 5. kolejek. Z każdym tygodniem wiemy coraz więcej na temat walki o utrzymanie. Po zwycięstwie w Krośnie 92:76 praktycznie pewni utrzymania mogą być w Radomiu. HydroTruck ma w tym momencie 8 zwycięstw i lepszy bilans z Miastem Szkła, które na koncie ma zaledwie 5 wygranych.

Raczej nic poważnego nie powinno grozić także zespołowi z Gliwic. GTK także ma 8 zwycięstw i ciężko przypuszczać, by Miasto Szkła zdołało do nich jeszcze doskoczyć.

Z 7 zwycięstwami na koncie jest AZS Koszalin, po 6 mają Trefl Sopot i Spójnia Stargard. Tabelę zamyka wspomniane Krosno.

Prześledźmy najpierw bezpośrednie pojedynki:

AZS – Trefl 1:0 +10

AZS – Spójnia 0:2 –9

AZS – Miasto Szkła 1:0 +5

Spójnia – Trefl 1:1 -4

Spójnia – Miasto Szkła 1:1 -5

Trefl – Miasto Szkła 0:2 -10









Jeśli Miasto Szkła doskoczy do poziomu Spójni i Trefla, będzie to oznaczało, że krośnianie w PLK się utrzymają. W najgorszym położeniu jest wówczas Spójnia, która musi mieć zwycięstwo więcej niż Trefl i Miasto Szkła, albo tyle samo co AZS.

Terminarz:

AZS: Arka (d), Miasto Szkła (w), King (d), MKS (w), Trefl (d)

Spójnia: GTK (w), Polpahrma (d), Start (w), Stal (d), Arka (d)

Trefl: Start (w), Stal (d), Arka (w), King (d), AZS (w)

Miasto Szkła: Legia (d), AZS (d), MKS (w), Stelmet (w), GTK (w)

Miasto Szkła ma najmniej zwycięstw, ale ma najprzyjemniejszy kalendarz. Legia u siebie jest do pokonania, tak samo MKS na wyjeździe, czy GTK. Mecz z AZSem krośnianie muszą wygrać, jeśli chcą pozostać w PLK.

Najtrudniejszy terminarz ma Trefl Sopot. Może się okazać, że w ostatniej kolejce będą musieli wygrać z AZSem mecz o życie i to większą różnicą niż 10 punktów. Kalendarz Spójni także nie wygląda przyjemnie. Mecz z Polpharmą u siebie to spotkanie, które trzeba koniecznie wygrać.

Jednak co by nie mówić o terminarzach, to Miasto Szkła ma na dziś po prostu najsłabszy skład i mogą już w tym sezonie nie wygrać. Mają wciąż szansę się uratować – wystarczy skończyć z takim samym bilansem co Trefl, czy Spójnia, ale to ich sytuacja jest najcięższa.

GS

