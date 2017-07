Kulka ze Stali – do Ostrowa w poszukiwaniu minut

21-letni silny skrzydłowy Trefla najbliższy sezon prawdopodobnie spędzi w Wielkopolsce. W Sopocie nie mógł liczyć na miejsce w rotacji.

Reprezentantowi naszych kadr młodzieżowych ciężko było (i byłoby) wywalczyć minuty gry w sytuacji, gdy na jego pozycji są też Filip Dylewicz, Nikola Marković i de facto Marcin Stefański. Do tego trener Marcin Kloziński w pierwszych meczach po objęciu stanowiska dał się poznać raczej jako zwolennik węższej rotacji.

Już w zeszłym sezonie było bardzo blisko wypożyczenia Grzegorza Kulki do Turowa Zgorzelec, jednak w ostatniej chwili transakcja nie doszła do skutki. Jak nieoficjalnie dowiedział się PolskiKosz.pl, także w tym przypadku chodzi jedynie o wypożyczenie – Stal miałaby pokryć koszty kontraktu zawodnika.

W ubiegłym sezonie w Treflu, silny skrzydłowy (205 cm) spędzał na boisku średnio 8 minut, notując średnie na poziomie 1.9 pkt. i 2.0 zbiórki. Rok wcześniej, w rozgrywkach 2015/16 były to ponad 22 minuty, 5 punktów i 3.9 zbiórki. Sprawy nie szły zatem w dobrym kierunku, przenosiny do Ostrowa to nadzieje na więcej szans.

TS

