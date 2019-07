Kursy bukmacherów: LA Clippers faworytem do tytułu!

Transfer Leonarda i George’a już zrobił swoje. Teraz to Los Angeles Clippers, zdaniem bukmacherów, są najpoważniejszym kandydatem do wygrania NBA w najbliższym sezonie. Na drugim miejscu są Lakers.

Rewolucyjne zmiany w składach drużyn z czołówki NBA oczywiście natychmiast odbiły się na kursach. Radykalnie wzmocnieni Los Angeles Clippers stali się faworytem do zdobycia pierścieni – kurs w PZBUK na ich mistrzostwo wynosi 3.50.

W ścisłej czołówce są także „przegrani” wyścigu po Kawhiego Leonarda – LA Lakers. Za ich tytuł bukmacherzy płacą 5.00. Następni w typowaniach są Bucks i Sixers. Radykalnie spadły za to notowania Golden State Warriors.

Kursy na mistrzostwo NBA wg PZBUK:

LA Clippers – 3.50

LA Lakers – 5.00

Milwaukee Bucks – 7.00

Philadelphia 76ers – 11.00

Houston Rockets -13.00

Golden State Warriors – 13.00

Utah Jazz – 19.00

Toronto Raptors – 21.00

Denver Nuggets – 21.00

Brooklyn Nets – 23.00

Boston Celtics – 26.00

Portland Trail Blazers – 36.00

Dallas Mavericks – 51.00

