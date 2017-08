Kursy na EuroBasket – jak daleko zajdą Polacy?

Według bukmacherów najbardziej prawdopodobny scenariusz to koniec już na fazie grupowej. Kurs na awans reprezentacji Polski do finału wynosi aż 251.00.

Szybko zleciało! Faza grupowa EuroBasketu rusza już za 9 dni – w czwartek, 31 sierpnia. Zagramy w niej, jak zapewne pamiętacie, ze Słowenią, Francją, Grecją, Finlandią i Islandią. Do następnej rundy awansują 4 najlepsze zespoły.

Wyniki sparingów i gra naszej kadry wygląda dość obiecująco. Kursy sugerują jednak, że nie jesteśmy faworytem do awansu. Zdaniem bukmacherów, brak awansu z grupy to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jednak awans i osiągnięcie następnej rundy lub dwóch również oceniany jest jako wykonalny. Kursy są tylko nieznacznie wyższe.

Oto dostępne kursy dla możliwych osiągnięć reprezentacji Polski:

– odpadnie w fazie grupowej – 2.15

– odpadnie w fazie 1/16 – 2.40

– odpadnie w ćwierćfinale – 2.75

– zajmie 4 miejsce – 201.00

– zajmie 3 miejsce – 401.00

– awansuje do finału – 251.00

Nie ma jeszcze kursów na poszczególne mecze oraz konkretne miejsca w grupie. Poinformujemy, gdy tylko się pojawią.

TS

