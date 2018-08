Kursy na 1 ligę – Polonia Leszno faworytem?

Zdaniem bukmacherów, Jamalex Polonia 1912 Leszno jest najpoważniejszym kandydatem do wygrania rozgrywek i awansu do PLK. Dość wysoko są też Czarni, zaskakująco nisko – naszym zdaniem – Rawplug Sokół Łańcut.

Rozgrywki w 1 lidze ruszają za 4 tygodnie – 29 września. Po rundzie zasadniczej i playoff jedna z drużyn wywalczy awans do PLK. Która to będzie?

Według notowań LV Bet, najwyżej oceniane są szanse drużyn z Leszna i Słupska. Naszym zdaniem, mocniejsza (znów) powinna być jednak ekipa z Łańcuta. Jak wyjdzie, przekonamy się wiosną.

Kursy na wygranie 1 ligi przez poszczególne zespoły (razem z playoff):

Jamalex Polonia 1912 Leszno – 2.20

Czarni Słupsk – 3.80

FutureNet Śląsk Wrocław – 5.00

Rawplug Sokół Łańcut – 5.00

GKS Tychy – 14.00

Enea Astoria Bydgoszcz – 22.00

Polfarmex Kutno – 22.00

Pogoń Prudnik – 51.00

Biofarm Basket Poznań – 51.00

Energa Kotwica Kołobrzeg – 101.00

KS Księżak Syntex Łowicz – 151.00

WKK Wrocław – 201.00

SKK Siedlce – 401.00

Elektrobud – Investment ZB Pruszków – 401.00

Górnik Trans.eu Wałbrzych – 401.00

AZS AGH Kraków – 501.00

