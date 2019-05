Kursy na finał PLK: Polski Cukier faworytem bukmacherów

Przed rozpoczęciem serii finałowej o mistrzostwo Polski, bukmacherzy stawiają na Polski Cukier Toruń. Za zdobycie złota przez Anwil Włocławek płacą 2.25.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Już w czwartek o godz. 17.30 rozpocznie się rywalizacja w wielkim finale PLK. Zdaniem bukmacherów, faworytem do tytułu tym razem jest Polski Cukier Toruń, a kurs PZBUK na jego wygraną w całej seri wynosi 1.66. Z kolei kurs na obronę mistrzostwa przez Anwil wynosi 2.55.

Jeśli chodzi o sam pierwszy mecz finału, rozgrywany w Toruniu, to „Pierniki” są jeszcze mocniejszym faworytem. Kurs na ich wygraną w czwartek wynosi 1.55, za Anwil płacone jest 2.50, a linia handicapu wynosi 4 punkty.

W piątek rozpocznie się rywalizacja także o brązowy medal. Wyraźnym faworytem pierwszego meczu – zdaniem bukmacherów – jest Stelmet Enea BC. Kurs na wygraną gospodarzy w Zielonej Górze to 1.60, za zwycięstwo Arki Gdynia płacone jest zaś 2.35.

Na stronie PZBUK znajdziesz dziesiątki innych kursów i zakładów na koszykówkę, w tym na finały NBA. Rejestracja zajmuje chwilę, można jej dokonać TUTAJ >> lub klikając na poniższy baner.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>