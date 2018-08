Kursy na mistrzostwo – Anwil faworytem, kto następny?

Według typowań bukmacherów, najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obrona tytułu przez zespół z Włocławka. Najpoważniejsi kontrkandydaci to Stelmet i Polski Cukier.

Są już kursy na wygranie PLK w sezonie 2018/19. Wyglądają ciekawie, choć wielkich zaskoczeń nie ma. Kilka drużyn (np. Rosa) jest może trochę za wysoko, z racji wyników w poprzednich sezonach. Są takie (np. King), które można dać nieco wyżej. Według notowań bukmacherów, najmniejsze szanse znów ma Legia.

Kursy LV Bet na wygranie PLK w sezonie 2018/19

Anwil Włocławek – 2.40

Polski Cukier Toruń – 4.00

Stelmet Zielona Góra – 4.00

Arka Gdynia – 7.00

Stal Ostrów Wlkp. – 22.00

Rosa Radom – 22.00

MKS Dąbrowa – 51.00

King Szczecin – 101.00

Start Lublin – 201.00

Trefl Sopot – 201.00

Polpharma Starogard Gd. – 201.00

AZS Koszalin – 201.00

GTK Gliwice – 401.00

Miasto Szkła Krosno – 401.00

Spójnia Stargard – 401.00

Legia Warszawa – 501.00

