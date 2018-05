Kursy na mistrzostwo: Anwil przegonił Stelmet!

Zdaniem bukmacherów, faworytem do wygrania mistrzostwa w tym sezonie jest Anwil Włocławek. Spośród czwórki półfinalistów najniżej oceniane są Polskiego Cukru Toruń.

Przez cały sezon niekwestionowanym liderem notowań był Stelmet Zielona Góra. I choć kurs był coraz wyższy, tak samo było również przez rozpoczęciem ćwierćfinałów. Po raz pierwszy w tym sezonie, role się jednak odwróciły – najniższy kurs obowiązuje na wygranie ligi przez zespół z Włocławka.

Oto aktualne notowania (kurs na zwycięstwo w lidze):

Anwil Włocławek – 2.30

Stelmet Enea Zielona Góra – 2.50

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – 5.75

Polski Cukier Toruń – 6.50

Jeśli chodzi o kursy na pierwsze mecze półfinałów, to przedstawiają się one następująco:

Stal Ostrów Wlkp. (1.70 za wygraną) – Polski Cukier Toruń (2.20)

Anwil Włocławek (1.55) – Stelmet Zielona Góra (2.60)

