Kursy przed mistrzostwami świata – Polska faworytem grupy

Zdaniem bukmacherów, to reprezentacja Polski koszykarzy ma największe szanse na zajęcia 1. miejsca w grupie A koszykarskiego mundialu, który rozpocznie się za 11 tygodni w Chinach.

Do turnieju, który startuje 31 sierpnia, jest jeszcze trochę czasu, ale są już dostępne pierwsze kursy, zarówno na fazę grupową, jak i zwycięstwo w całym turnieju. W grupie A, rozgrywanej w Pekinie, Polacy zmierzą się z gospodarzami – Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Oto kursy PZBUK na zwycięzcę grupy (do dalszej fazy awansują 2 najlepsze drużyny):

Polska – 2.05

Chiny – 2.70

Wenezuela – 5.00

Wybrzeże Kości Słoniowej – 41.00

Jeśli chodzi o kursy na złoty medal w całym turnieju, raczej nie ma zaskoczeń. Murowanym kandydatem do obrony tytuły są Stany Zjednoczone (info o składzie kadry TUTAJ>>), z kursem zaledwie 1.10. Jako drudzy notowani są Hiszpanie (kurs już aż 19.00), a za trzecią siłę bukmacherzy uznają Serbię (info o składzie TUTAJ >>) z kursem aż 23.00.

Złoty medal dla Polski? Kurs wynosi 201.00.

Kursy PZBUK na zdobycie mistrzostwa świata:

USA 1.10

Hiszpania 19.00

Serbia 23.00

Francja 31.00

Grecja 41.00

Australia 51.00

Litwa 51.00

Rosja 67.00

Kanada 81.00

Argentyna 81.00

Italy 101.00

Niemcy 126.00

Brazylia 151.00

Turcja 176.00

Polska 201.00

Nowa Zelandia 251.00

Portoryko 301.00

Czarnogóra 301.00

Czechy 351.00

Chiny 501.00

Nigeria 501.00

Dominikana, Jordania Japonia, Wenezuela, Tunezja – po 751.00

Korea Płd., Angola ,Iran, Wybrzeże Kości Słoniowej, Filipiny ,Senegal – po 1001.00

