Kyle Benjamin – nowy środkowy da Kingowi playoff?

Efektownie grający amerykański podkoszowy (206 cm., 26 lat) dołącza do zespołu Wilków Morskich. Obecny sezon Kyle Benjamin rozpoczął w barwach łotewskiego Betsafe Lipawa.

Kyle Benjamin jest już w Szczecinie, w czwartek odbędzie pierwszy trening z zespołe, a pierwsze spotkanie w barwach Kinga rozegra podczas towarzyskiego turnieju na Litwie, organizowanego przez „Big Baller Brand” słnnej rodziny Ballów.

Amerykanin ukończył Bridgeport University. W ostatnim sezonie w NCAA wystąpił w 29 spotkaniach, w których notował średnio 14.7 punktu, 10.3 zbiórki, 2.8 bloku i 1.9 asysty na mecz. Miał reputację dobrego obrońcy.

Obecny sezon Kyle Benjamin rozpoczął w barwach łotewskiego Betsafe/Liepaja. W tym zespole rozegrał 16 pojedynków w lidze LBL. Na parkiecie spędzał średnio 28 minut. W tym czasie notował 12 punktów, 9 zbiórek, asystę, przechwyt i blok na mecz.

Amerykanin reprezentował swoją drużynę także w 6 starciach w ramach Ligi Bałtyckiej. Notował średnie na poziomie 12 punktów, 9 zbiórek, asystę i przechwyt.Po jednym z lepszych występów przyznano mu nagrodę dla najlepszego zawodnika tygodnia na Łotwie.

King potrzebował nowego wysokiego, odkąd kilka tygodni temu pożegnano się z rosyjskim gigantem Andriejem Desiatnikowem, który okazał się pomyłką. Klub ze Szczecina, na 10 kolejek przed końcem rundy zasadniczej jest na 9. miejscu w tabeli PLK, z bilansem 12-10 i wciąż realnymi szansami na awans do playoff. Trudno się zatem dziwić poszukiwaniu wzmocnień.

