Kyle Korver będzie strzelać w Milwaukee Bucks

Wybitny snajper u schyłku kariery znów zagra u trenera Mike’a Budenholzera. Kyle Korver przez najbliższy sezon będzie występował w Milwaukee.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Kyle Korver, choć ma już ponad 38 lat, na brak ofert w NBA wciąż nie może narzekać. Ostatecznie jego decyzja sprowadzała się do wyboru pomiędzy Bucks i Sixers. Wybrał tych pierwszych, gdzie za rok gry zarobić ma 2.6 miliona dolarów.

Jak podają źródła ESPN, kluczowe znaczenie miały jego dobre relacje z trenerem Budenholzerem, który w zeszłym sezonie poprowadził Milwaukee do pierwszego miejsca w lidze po rundzie zasadniczej. Korver współpracował z nim wcześniej przez ponad 3 lata grając w Atlanta Hawks.

Korver to jeden z najwybitniejszych strzelców w historii ligi. W całej karierze trafia średnio 43% rzutów z dystansu, czterokrotnie pod względem skuteczności rzutów za 3 punkty był najlepszym graczem NBA. Jego atutem jest też wielkie doświadczenie z 16 sezonów gry i niemal 200 występów w playoff.

Bucks – zbudowani wokół Giannisa Antetokounmpo – stracili w to lato na obwodzie Malcolma Brogdona, ale starają się wypełnić tę lukę, ściągając Wesleya Matthewsa oraz właśnie Kyle’a Korvera.

PG