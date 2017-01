Kyle Korver już bombarduje – na to czekali Cavs!

Nowy strzelec mistrzów NBA szybko odnalazł się w Cleveland – w wygranym meczu przeciwko Sacramento Kings (120:108) zaliczył z ławki 18 punktów, trafiając 4 trójki na 6 prób.

Kyle Korver, jeden z najlepszych w lidze strzelców z dystansu potrzebował kilku dni i 3 meczów, by pokazać, że ściągnięcie go praktycznie za bezcen było doskonałym posunięciem Cavs. Były gracz Atlanta Hawks był obok Kyriego Irvinga najlepszym strzelcem swojej nowej drużyny.

Pierwszą swoją trójkę w barwach „Kawalerzystów” – znak firmowy przez całą karierę – Korver trafił na początku drugiej kwarty. Jak to u niego, zupełnie nie przejął się faktem, że stoi przynajmniej metr za linią rzutów za 3 punkty. A potem już poszło… Spędził na boisku 25 minut, najwięcej spośród rezerwowych. Trafił doskonałe 7/10 rzutów z gry, w tym 4/6 z dystansu. Dołożył 5 zbiórek, 2 asysty i 2 przechwyty.

LeBron James w takiej sytuacji mógł skupić się na jednej ze swoich ulubionych rozgrywek – podawaniu kolegom na dobrych pozycjach. Zaliczył dzięki temu aż 15 asyst. Najlepszym strzelcem Cavs był Kyrie Irving, z 26 punktami. Kevin Love miał kłopoty ze skutecznością (6/16), ale zaliczył potężne double – double z 15 punktami i 18 zbiórkami.

Kings zawalili pierwszą kwartę (15:32) i już do końca meczu nie zdołali się pozbierać. Ich kluczowym graczem tradycyjni był Dmarcis Cousins, bardzo bliski triple – double, z 26 punktami, 8 zbiórkami i 12 asystami.

Przed Cavs i Korverem teraz najtrudniejszy z możliwych testów – w poniedziałek zagrają w Oaklad przeciwko najlepszym w lidze Warriors. Po zwycięstwie w pierwszym, „świątecznym” meczu mają szansę zakończyć bezpośrednią rywalizację z Golden State w sezonie zasadniczym z bilansem 2:0.

