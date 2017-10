Kyle Kuzma – Lakers mają talent z rękawa?

Nie zagrał jeszcze oficjalnego meczu w barwach drużyny z LA i nie przebije się przez hałas wokół rodziny Ballów, ale przed sezonem gra po prostu rewelacyjnie. Zadziwia, jak na dopiero 27. numer draftu.

Tym, którzy nie śledzą na bieżąco NCAA (dobra uczelnia Utah), transfer 22-letniego silnego skrzydłowego (206 cm.) do Lakers mógł nieco umknąć. Wybrany na samym końcu 1. rundy przez Nets, stał się obiektem głośnej wymiany, w której zwracano uwagę zdecydowanie bardziej na D’Angello Russella i Timofieja Mozgowa, którzy przenieśli się na Brooklyn lub Brooka Lopeza, który razem z Kuzmą powędrował do LA.

Ale już w trakcie Ligi Letniej w Las Vegas Kyle’a Kuzmę musieli zauważyć do wszyscy. Był najlepszym zawodnikiem Lakers, grając we wszystkich meczach w pierwszej piątce notował rewelacyjne średnie na poziomie 21.9 punktu oraz 6.4 zbiórki na spotkanie. Wybrany został do drugiej piątki Summer League, a turniej skończył rewelacyjnym występem w finale rozgrywek.

Przeciwko Blazers zagrał koncertowo, zaliczył double-double na poziomie 30 punktów i 10 zbiórek, trafił 6/10 z dystansu. I zasłużenie zgarnął nagrodę dla MVP decydującego meczu.

Jakim graczem jest Kyle Kuzma? – Jest atletyczny i ma świetne czucie gry. Może w obu rolach skrzydłowego – na trójce i czwórce. Może bronić przeciwko zawodnikom z praktycznie każdej pozycji. Przy tych warunkach fizycznych, szybkości i talencie rzutowym, w przyszłości idealnie będzie pasował do rozgrywającego jakim jest Lonzo Ball – pisze o Kuzmie Kristian Winfield z SB Nation.

Zawodnik pochodzi z mocno niespokojnych rejonów stanu Michigan, „koszykówka była moją bezpieczną przystanią” – mówi o dzieciństwie w miejscowości Flint. Grę i naukę w Utah skończył po 3 latach, rezygnując z seniorskiego sezonu. W ostatnim roku w NCAA notował 16.4 pkt. oraz aż 9.3 zbiórki na mecz. W 2015 r. z zespołem dotarł do fazy sweet sixteen, a w 2017 wybrano go do pierwszej piątki konferencji Pac 12.

Ruszył preseason i skrzydłowy Lakers wciąż nie zamierza zwalniać. W pierwszym meczu z Wolves trafił 9 z 12 rzutów z gry i zdobył 19 punktów. W poniedziałkowym spotkaniu z Nuggets był jeszcze lepszy, zanotował 23 „oczka”, trafiając 4 razy za 3 punkty.

Zdaniem wielu obserwatorów, Kuzma prezentuje się na tyle obiecująco, że ma realne szanse wywalczyć pozycję szóstego gracza w Lakers już w debiutanckim sezonie. Naprawdę nieźle, jak na dopiero 27. numer draftu.

RW

