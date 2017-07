Kyrie ma dość gry z LeBronem – ale gdzie odejdzie?

Jeśli Kyrie Irving odejdzie z Cleveland, będzie to zdecydowanie największe wydarzenie lata w NBA. Spurs, Knicks, Heat lub Timberwolves mogą zyskać wielką gwiazdę.

U boku LeBrona Jamesa zdobył mistrzostwo w 2016 roku, ale ma już dosyć bycia „tym drugim”. Wiadomo, że dopóki LBJ będzie grał w Cavs, dopóty będzie to jego zespół. Ale Kyrie też chce mieć swój, chce być graczem, od którego zależy najwięcej, jeśli nie wszystko.

No i okazuje się, że Irving przedstawił już ten swój punkt widzenia w bezpośredniej rozmowie z właścicielem Cavs Danem Gilbertem.

No i teraz czekają nas tygodnie spekulacji i montowania scenariuszy wymian – Karl-Anthony Towns i Jimmy Butler ponoć namawiają już Irvinga na przyjście do Minnesoty, Knicks chętnie przysłaliby za Kyriego Carmelo Anthony’ego i wybory w draftach itd. itp.

Oczywiście Cavs nie muszą handlować Irvingiem – klub może przekonać go do pozostania w Cleveland, podbudować jego ego, roztoczyć wizję, w której rozgrywający pełni ważniejszą rolę. Tylko czy zdecydują się na pozostawienie w drużynie gwiazdy, która nie chce w niej być?

I generalnie – Cavs ze swoimi mistrzowskimi ambicjami są na zakręcie. Ich skład nie wygląda tak, jakby miał zagrozić Warriors, plotki o odejściu Jamesa do Los Angeles wracają każdego lata, a na dodatek po zwolnieniu Davida Griffina klub nie ma lidera w biurze.

