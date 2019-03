Kyrie Irving – asystuje nie tylko na parkiecie!

Kyrie Irving to dziś jeden z czołowych i zarazem najpopularniejszych zawodników w NBA. Miło jest więc słyszeć, że lider Boston Celtics robi on sporo dobrego także poza samym graniem.

To być może najlepszy, indywidualny sezon w karierze Kyrie’ego Irvinga, choć dziś wiemy już, że jego Boston Celtics nie spełnią wysokich oczekiwań sprzed początku sezonu. Kibicom z Bostonu pozostaje dziś już tylko wierzyć, że ich zespół znacznie lepiej niż w sezonie regularnym spisze się w fazie play-off. Tyle tylko, że Celtowie w tej chwili walczą głównie o to, by mieć przewagę parkietu choćby w pierwszej rundzie.

Tymczasem sam Kyrie Irving notuje w trwających rozgrywkach średnio 23.9 punktów oraz 7.0 asyst i ten drugi wynik jest najlepszym w jego karierze. Jak się jednak okazuje, 26-latek nie tylko pomaga swoim kolegom zdobywać punkty, lecz również angażuje się w pomoc dla Kenii, gdzie aż 19 milionów osób nie ma dostępu do czystej wody.

Zamysł jest prosty: Irving udostępnia swoją koszulkę na aukcji, a przychody mają pomóc różnym inicjatywom, których celem jest zapewnienie większego dostępu do czystej wody dla kenijskich szkół. Mogłoby się wydawać, że to nic wielkiego, lecz Kyrie był pierwszym tak znanym sportowcem, który zaangażował się w cały ten proces, dzięki czemu udało się pozyskać kolejnych.

Dziś w inicjatywie prowadzonej przez Underdogs United bierze udział już około stu sportowców z całego świata (w tym kilka innych gwiazd NBA jak m.in. Stephen Curry), a za sprawą takiego wsparcia udało się wpłynąć na życie ponad 10,000 młodych dzieciaków. Kenijczycy odwdzięczają się na swój sposób: szyjąc wyjątkowe ubrania dla sportowców.

Ubrania te projektowane są specjalnie dla każdego sportowca i znajdują się na nich różne kenijskie motywy oraz inspiracje. W ten sposób Irving i inne gwiazdy sportu otrzymują wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju prezent od kenijskiej społeczności. Tymczasem aukcja koszulki Irvinga z jego autografem potrwa do wieczora, we wtorek, 26 marca – możecie ją znaleźć tutaj.

Tomek Kordylewski

