Kyrie Irving doceniony przez… Indian

Gwiazdor Boston Celtics nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach – teraz rdzenni Amerykanie zrewanżują mu się należytymi honorami. Na specjalną uroczystość Kyriego Irvnga zaprosiło plemię Siuksów z Dakoty.

Jest jedną z największych gwiazd ligi, ma sporą wartość marketingową, ostatnio zagrał jako Uncle Drew w pełnometrażowym filmie, a na dodatek ma indiańskie korzenie. Tak, to właśnie Kyrie Irving.

Już w najbliższy czwartek, 23 sierpnia, w Północnej Dakocie odbędzie się wyjątkowa ceremonia, w której udział weźmie Kyrie Irving. Powód? Plemię Siuksów ze Standing Rock chce uhonorować rozgrywającego Boston Celtics , czyli… jednego ze swoich. Jak się bowiem okazuje, korzenie Irvinga sięgają wspomnianego plemienia, którego członkami byli m.in. jego matka czy dziadkowie.

Sam zawodnik urodził się co prawda w Australii, ale o dziedzictwie swoich przodków nie zapomniał. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że na przestrzeni lat Irving wielokrotnie się do swoich korzeni odnosił – ma nawet tatuaż z godłem plemienia, a w czerwcu na rynku pojawiła się kolejna wersja jego butów Kyrie 4, na których znalazła się naszywka ze Standing Rock.

Jakby tego było mało, aktywnie wspierał protest plemienia przeciwko budowie rurociągu w Dakocie Północnej. „Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowany, tym bardziej że jesteśmy z niego bardzo dumni” napisał w oświadczeniu wódz plemienia Mike Faith. Według niego, sam fakt, że Kyrie przed startem sezonu zamierza odwiedzić „swoich ludzi” pokazuje, jak dumny jest ze swoich korzeni.

