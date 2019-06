Kyrie Iving w Brooklyn Nets – kontrakt dogadany!

Słynny rozgrywający odchodzi z Boston Celtics i przenosi się do Brookly Nets. Za 4-letni kontrakt ma otrzymać maksymalne 141 milionów dolarów, czyli średnio po ok. 35 mln za sezon.

Jak podają ESPN i niezastąpiony Adrian Wojnarowski, sprawa została już uzgodniona, a jeszcze dziś wieczorem amerykańskiego czasu (free agency rusza w niedzielę o godz. 18), Kyrie Irving podpisze umowę z klubem z Brooklynu.

Wiadomo już także, że w Bostonie Irvinga zastąpi Kemba Walker, dotychczasowy lider Charlotte Hornets. W Celtics ma podpisać identyczny kontrakt, jaki Kyrie dostanie od Nets – 141 milionów dolarów za 4 lata.

Na Brooklynie wciąż marzą, aby ściągnąć również Kevina Duranta, który nadal wybiera spośród kilku klubów. KD rozmawiał o wspólnej grze z Irvingiem, dobrze się ponoć dogadują i niewykluczone, że faktycznie coś z tego wyjdzie. Tym niemniej jednak swoją ofertę przygotowali też Warriors i oni mogą zaoferować mu najwięcej – 5-letni kontrakt na ponad 200 milionów dolarów.

Nets po zakontraktowaniu Irvinga pożegnają się z D’Angelo Russellem. Szukają kontrahentów do przejęcia zawodnika, możliwy jest scenariusz „sign and trade”.

RW

