Kyrie rzucił 49, LeBron miał triple-double – ale to za mało!

Wybitne występy gwiazd mistrza NBA nie wystarczyły do pokonania… New Orleans Pelicans grających bez Anthony’ego Davisa. Gospodarze sensacyjnie wygrali 124:122.

W takich butach wymiata Kyrie Irving! >>

To już piąta porażka Cleveland Cavaliers w siedmiu ostatnich meczach. Przegrane z Golden State Warriors czy San Antonio Spurs jeszcze można zrozumieć, ale z Portland Trail Blazers i tę poniedziałkową z Pelicans – niekoniecznie.

Tym bardziej, że zespół z Nowego Orleanu grał bez swojej gwiazdy, kontuzjowanego Anthony’ego Davisa. Pelicans, którzy niedawno zostali we własnej hali zdemolowani różnicą 29 punktów przez najgorszych w lidze Brooklyn Nets, zaczęli bardzo mocno i już przed przerwą mieli aż 22 punkty przewagi nad Cavs.

I utrzymali ją, choć gwiazdy rywali wrzuciły szósty bieg – niesamowity Kyrie Irving w drugiej połowie rzucił aż 35 ze swoich 49 punktów, w całym meczu miał 15/28 z gry, w tym 8/14 za trzy oraz 11/11 z wolnych i nie popełnił żadnej straty. Ale to było za mało, podobnie jak triple-double LeBrona Jamesa (26 punktów, 10 zbiórek i 12 asyst) oraz niezły mecz Kevina Love’a (22 punkty, 16 zbiórek, 6 asyst).

Pelicans bardzo dobrze rzucali z dystansu (16/39 za trzy), popełnili tylko 8 strat w meczu, no i mieli swoich liderów – zastępujący Davisa Terrence Jones rzucił 36 punktów (13/18 z gry!) i miał 11 zbiórek, a Jrue Holiday dodał 33 punkty (12/19 z gry) i 10 asyst. Do tego ważne akcje z ławki wykonywali Donatas Motiejunas (14 punktów) i Lanston Galloway (12).

I choć w końcówce kolejne trójki Irvinga błyskawicznie zmniejszały straty, to Pelicans przetrwali m.in. dzięki takim blokom jak Jonesa na LeBronie – i to przy próbie wsadu.

To są buty LeBrona Jamesa – sprawdź >>