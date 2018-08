La Bomba! – tak grał Juan Carlos Navarro

Legenda Barcelony i europejskiej koszykówki oficjalnie poinformowała o zakończeniu niezwykłej kariery. Euroliga z tej okazji przygotowała zestawienie niesamowitych akcji Juana Carlosa Navarro.

Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii – piszą o nim od wczoraj koszykarskie serwisy na całym świecie. Juan Carlos Navarro spędził 20 wspaniałych sezonów z Barceloną i wygrał grad medali z reprezentacją Hiszpanii.

„La Bomba” w barwach Dumy Katalonii zadebiutował w… ubiegłym wieku. Było to 23 listopada 1997 roku, miał wtedy 17 lat. I grał tam do ubiegłego sezonu, z przerwą na jedyny sezon w NBA, w Memphis Grizzlies. Dwukrotnie z Barcą wygrał Euroligę, aż 8 razy grał z nią Final Four. W 2009 r. był MVP Euroligi, a w w 2019 MVP Final Four.

Navarro skończył karierę w Eurolidze jako jej najlepszy strzelec w historii (4152 pkt.), zagrał w największej liczbie meczów (341), trafił najwięcej trójek w historii (623).

Jako gracz Barcelony poprowadził ją do 8 tytułów mistrza Hiszpanii, 7 wygranych w Pucharze Króla i 5 superpucharów. W 1999 r. zdobył też Puchar Koraca.

Reprezentacja Hiszpanii? Także nieprawdopodobne pasmo sukcesów. To m.in. aż 5 udziałów w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwo świata wygrane w 2006 roku, 3 zwycięstwa w EuroBasketach (2009, 2011, 2015) i tytuł MVP turnieju w 2011 roku. Długo można byłoby jeszcze wymieniać…

