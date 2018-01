Łabędź potrafi odlecieć – GTK idzie w górę

Wygrali cztery z pięciu ostatnich meczów, w tabeli wyprzedzają już AZS i Miasto Szkła, a mogą pójść jeszcze wyżej. Nieźle spisują się i obcokrajowcy, i Polacy, zespół zaczął bronić.

Niedzielne zwycięstwo 82:78 z PGE Turowem poprawiło bilans GTK Gliwice na 7-13 i dało im 13. miejsce w tabeli. A nie tak dawno temu zespół z dziurami obronie wydawał się być najpoważniejszym kandydatem do spadku obok Legii Warszawa.

Teraz to już raczej przeszłość i nie chodzi tylko o to, że rozpadają się Czarni Słupsk. Gliwiczanie odżyli pod każdym względem, a tłumacząc ich przemianę zacząć trzeba od tego, że mając serię meczów u siebie, koszykarze GTK mogą spokojnie odpoczywać i trenować.

– Ten trudny początek, same wyjazdy, spowodował, że wpadaliśmy w dołek i ciężko było się z niego wydostać. Nie mieliśmy jak się odbić, nie było gdzie, tego zrobić – mówi nam Paweł Turkiewicz, który w Gliwicach pracuje od dwóch lat.

Normalny prezes, duża cierpliwość

Jego GTK zaczęło sezon od siedmiu wyjazdów i bilansu 1-6, ale od tego momentu ma już bardzo dobre jak na przedsezonowe oczekiwania 6-7. Drużyna wciąż nie wygląda oczywiście na zespół, który zacznie się nagle bić o play-off, ale też spokojnie może wygrać jeszcze kilka spotkań.

Turkiewicz mówi jednak, że trudno mówić o jakiejś konkretnej przemianie, o jednym wydarzeniu, które poprawiło grę zespołu. – Przede wszystkim zachowaliśmy spokój: pracowaliśmy, ufaliśmy sobie, prezesi byli cierpliwi – mówi trener.

Ciekawe, że Gliwice – beniaminek, który kupił miejsce w lidze – jest jednym z niewielu zespołów, a jedynym z końca tabeli, w którym od początku sezonu nie było zmian w składzie. Skąd ta cierpliwość? – Mam normalnego prezesa, Jarosława Ziębę, który słucha i rozumie, co się dzieje. Oczywiście, były trudne chwile, w których mieliśmy myśli, by coś zmieniać. Ja też. Ale równocześnie zawsze staram się myśleć pozytywnie. I skoro wybrałem tych graczy przed sezonem, to w nich wierzę, chcę z nimi pracować – mówi Turkiewicz.

Frustracja i rotacja

Trener podkreśla, że jego trójka Amerykanów – Jonathan Williams, Quinton Hooker i Maverick Morgan – to gracze, którzy debiutują w Europie. – I dla nich niektóre rzeczy były nowością. Oni na uczelniach byli gwiazdami, zdobywali sporo punktów, nie czuli presji. Takiej zewnętrznej, ze strony rywali. Rzucali 20 punktów, a w kolejnym meczu to powtarzali. Teraz kolejni rywale się na nich przygotowują, utrudniają im wyjście na pozycję, oddawanie ulubionych rzutów.

– Na to trzeba umieć reagować – niektórzy się frustrują, oddają rzuty na siłę, wkładają wiele energii w atak, odpoczywają w obronie. Inni gracze to widzą, frustracja przenosi się na zespół, który słabo gra w defensywie, nie może przełamać się w ataku – tłumaczy Turkiewicz.

– Ale przetrwaliśmy te nerwowe momenty, każdy powoli akceptował swoją rolę. Tym bardziej, że ja lubię grać szerokim składem, sprawdzać wszystkich. I jak widzę, że w danym meczu Damian Pieloch czy Marek Piechowicz są w formie, to daję im grać – mówi trener, a jego słowa mają odbicie w rotacji – aż 11 graczy GTK dostaje średnio 10 lub więcej na mecz, kluczowi gracze nie są forsowani.









Rywal < 80 = wygrana GTK

Zespół Turkiewicza zaczął też lepiej bronić. Ich DRtg na poziomie 115,9 punktu wciąż jest słaby, w całej lidze lepszy tylko od Legii, ale jeszcze kilka tygodni temu GTK wyraźnie odstawało pod tym względem od wszystkich rywali.

– Z atakiem, generalnie, od początku nie problemów, zdobywaliśmy sporo punktów. Natomiast w defensywie było dużo gorzej, brakowało zrozumienia i akceptacji dla cięższej pracy. Ale z czasem to się zmieniło i nagle okazało się, że jak ta obrona funkcjonuje, to wygrywamy, bo rzucamy więcej punktów niż rywale – mówi Turkiewicz.

W czterech zwycięskich styczniowych meczach GTK traciło 77 punktów (z Dąbrową), 73 (z AZS), 73 (z Rosą) i 78 (z Turowem). Wcześniej, do końca grudnia, gliwiczanie poniżej 80 punktów zatrzymali tylko Legię i Trefla, których zresztą też pokonali na wyjeździe.

Mogło być lepiej, ale lepiej i tak będzie?

No i teraz doszło do sytuacji, w której można żałować dwóch porażek – 90:91 na wyjeździe ze Stelmetem, szansę na sensację sezonu GTK samo wypuściło z rąk w końcówce, oraz z Miastem Szkła u siebie, gdy zespół Turkiewicza zawalił drugą połowę. W Gliwicach jest już nieźle, a mogło być jeszcze lepiej.

Zresztą, zaraz może być lepiej. Mając w terminarzu Czarnych, Legię, Asseco i TBV Start w kolejnych spotkaniach u siebie, można oczekiwać kolejnych zwycięstw. Amerykański zestaw regularnie wzmacnia Lukas Palyza, a i Polacy regularnie wnoszą coś od siebie – Marcin Salamonik, Robert Skibniewski, Łukasz Ratajczak, Kacper Radwański, Paweł Zmarlak czy wspominani Pieloch i Piechowicz pomagają wygrywać.

Turkiewicz jednak tylko się uśmiecha, gdy wspominamy o rosnącej presji na zespół przed kolejnymi meczami u siebie. – Jaka presja? Nie, my cieszymy się po prostu, że coraz więcej ludzi przychodzi na mecze, że pojawiają się rodziny z małymi dziećmi, że zaczynamy budować podstawy, szkółki koszykarskie w Gliwicach i okolicach.

– Chodziło nam o to, by się utrzymać i cieszę się, że jesteśmy tego bliscy. Pierwszy sezon miał być nauką – dla drużyny, dla klubu, dla miasta. No i wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy już trochę mądrzejsi – kończy Turkiewicz.

Łukasz Cegliński

