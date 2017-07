„Łączka” na rynku – który klub wybierze?

Anwil proponuje roczny kontrakt, Trefl myśli, czy zaoferować dwuletni, do gry może włączyć się Stal, dzwoniła też Dąbrowa. A Kamil Łączyński czeka.

Gdy większość wyróżniających się w minionym sezonie Polaków podpisała już kontrakty na nowe rozgrywki, 28-letni rozgrywający wciąż czeka rozważając oferty. „Łączka” miał w Anwilu dobry sezon (7,3 punktu oraz 5,4 asysty) i jest na liście życzeń kilku klubów.

Konkretna oferta na razie jest tylko jedna – z Anwilu. Koszykarz dostał ją w piątek i można powiedzieć, że włocławski klub jest w pewnym stopniu uprzywilejowany. To w tym mieście Łączyński zadomowił się wraz z rodziną, to z Igorem Miliciciem tworzy zgrany duet, to od niego dostał spory kredyt zaufania.

Z drugiej strony – oferta Anwilu nie jest z gatunku tych nie do odrzucenia. To propozycja rocznej umowy na nieco gorszych warunkach niż dotychczas. Dlatego Łączyński zastanawia się i czeka.

Tym bardziej, że inne opcje są. Dzwoniono już z MKS Dąbrowa Górnicza, ale to mało realny kierunek. Ciekawie wygląda opcja sopocka, Trefl zastanawia się, czy zaoferować „Łączce” dwuletni kontrakt. No i jest jeszcze Stal Ostrów Wlkp., która ponoć wysłała sygnał, że jeśli koszykarz będzie miał na stole konkretne oferty od konkurencji, to klub prosi o info, by zaprezentować swoją.

Z drugiej strony Łączyński po sezonie w ważnej roli nie chciałby schodzić do roli drugiej jedynki, a tak mogłoby się stać, gdyby Trefl i Stal podpisały kontrakty z Obie Trotterem i Aaronem Johnsonem, których oba kluby by chciały.

