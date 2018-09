Łączyński do Hrycaniuka – genialna akcja meczu! (WIDEO)

Polacy pokonali Chorwację, a jednymi z bohaterów spotkania byli Kamil Łączyński i Adam Hrycaniuk. Ich dwójkową akcję, zakończoną punktami „Bestii” z faulem, doceniła nawet FIBA. Można to oglądać w nieskończoność!

