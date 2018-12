Lakers zatrzymali Doncicia – LeBron wygrał mecz

Luka Doncić na początku meczu 2 razy zablokował Jamesa, ale potem już nie miał wiele do powiedzenia. Lakers pokonali rozpędzonych Mavericks 114:103, a LBJ zdobył 28 punktów.

Świetna passa Mavs z ostatnich meczów się skończyła, ale zaczęło się obiecująco. Goście z Dallas wygrali pierwszą kwartę 33:22, LeBron nie trafiał swoich pierwszych rzutów, a nawet został 2 razy w jednej akcji zablokowany przez Lukę Doncicia.

Luka blocked Bron TWICE pic.twitter.com/rWiIP2oJf4 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 1, 2018

Słoweński debiutant przeżył jednak potem najtrudniejsze chwile w swoich początkach NBA. Bardzo mocno pilnowany przez obrońców Lakers zaliczył najsłabszy występ w sezonie – miał 6 punktów, trafił zaledwie 2/13 z gry, na konto zapisał 6 zbiórek, 5 asyst i 3 straty. Podobnie jak reszta zespołu, w drugiej połowie był bezradny.

Sprawy w swoje ręce wziął bowiem LeBron James, który po nieudanej pierwszej kwarcie trafił aż 11 z 15 następnych rzutów i skończył mecz z 28 punktami. – Grałem na początku kiepsko, ale wiedziałem, że jak nacisnę przycisk „reset” i zapomnę o tym, to wszystko pójdzie jak należy – mówił po meczu lider Lakers.

Brandon Ingram dodał 19 punktów i to on był najczęściej odpowiedzialny za pokazanie Donciciowi, że w NBA jeszcze sporo nauki przed nim. Tyson Chandler pod koszem zanotował double double, z 13 punktami i 12 zbiórkami.

