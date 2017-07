Lakers znów mistrzami – „Showtime” w Lidze Letniej

W finale rozgrywek w Las Vegas Lakers pokonali Blazers 110:98. Wobec urazu i nieobecności Lonzo Balla, gwiazdą meczu był Kyle Kuzma.

Wiadomo, w Lidze Letniej bardziej chodzi o testowanie kandydatów do gry niż zwyciężanie, ale warto iść za ciosem i przy okazji ogrywania zawodników, także wygrywać. Lakers się to udało, turniej w Las Vegas należał do nich.

W finale nie zagrał Lonzo Ball, którego później wybrano na MVP turnieju (16,3 punktu, 9,3 asysty, 7,7 zbiórki, 2,5 przechwytu oraz 1,0 bloku), ale drużyna z LA znalazła innego lidera – Kyle Kuzma, skrzydłowy wybrany z 27. numerem draftu, wypadł znakomicie. Trafił 11 z 16 rzutów z gry (6/10 za trzy) – zdobył 30 punktów, zaliczył 10 zbiórek.

I miał takiego fajnego buzzer beatera na koniec trzeciej kwarty:

W Blazers znów wyróżnił się natomiast Caleb Swanigan, o którym robi się coraz głośniej. Kiedyś potężny grubas, a dziś waleczny podkoszowy wybrany o numer nad Kuzmą, w poniedziałkowym meczu miał 25 punktów, 12 zbiórek, 7 asyst i 3 przechwyty.

Ale chociaż fajnie chłopaki pograli, to za tydzień pewnie nikt o tym nie będzie pamiętał. Lakers czeka kolejny sezon odbijania się od dna, sukcesem będzie w nim wygranie 30 spotkań. No, ale przynajmniej na jesień można czekać z zadowoleniem po Lidze Letniej.

