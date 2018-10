Lance Stephenson już czaruje – Showtime w Los Angeles (WIDEO)

Wszyscy mówią oczywiście tylko o przenosinach LeBrona Jamesa, a przecież Lakers mają szereg innych, nowych graczy. Obok JaVale’a McGee, Rajona Rondo czy Michaela Beasleya do Los Angeles trafił też szalony Lance Stephenson.

Lakers w kolejnym meczu preseason pokonali Sacramento Kings 128:123, a świetnie dysponowany LeBron James (wideo także poniżej) zdobył 18 punktów w zaledwie 16 minut.

Mecz był także jednak okazją do popisów Lance’a Stephensona, który gdziekolwiek się pojawi, wprowadza nutę kompletnego szaleństwa. Czy Lakers będą potrafili go okiełznać? Przekonamy się w sezonie zasadniczym. Póki co – patrzcie co niekorny gracz wyrabiał na na parkiecie.

Showtime Lance Stephenson has arrived 😅 pic.twitter.com/JUzsc90hLk — SportsCenter (@SportsCenter) October 5, 2018

