Lance Stephenson zatańczy teraz w Chinach

Jedna z najbardziej barwnych i zarazem kontrowersyjnych postaci NBA w ostatnich latach, Lance Stephenson, przenosi się do Chin. Amerykanin za rok gry w Liaoning zgarnie aż 4 miliony dolarów.

Lance Stephenson (28 lat, 198 cm) to gracz o sporym talencie, ale także dość rogatym temperamencie, który najprawdopodobniej stanął na przeszkodzie w zrobieniu jeszcze większej kariery. Kojarzymy go z efektownych zagrań, ekscentrycznych zachowań, ale także częstych występów w Shaqtin a fool.

Najlepszy okres gry Stephensona przypada na czas spędzony w Indiana Pacers, w których grał od początku swojej przygody w NBA. W sezonie 2013/14 zdobywał średnio blisko 14 punktów, zbierał 7,2 piłki i rozdawał 4,6 asysty.

Później rozpoczęła się wędrówka „Born ready” po klubach NBA. Charlotte Hornets, LA Clippers, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves i ostatnio Los Angeles Lakers. W minionych rozgrywkach wystąpił w 68 spotkaniach – średnio 7,2 punktu, 3,2 zbiórki, 2 asysty w ponad 16 minut.

Będąc tego lata wolnym agentem nie udało się Lance’owi znaleźć nowego kontraktu w NBA, więc przenosi się do chińskiej CBA. W kolejnym sezonie Stephenson będzie zawodnikiem Liaoniang Dinosaurs, z którymi podpisał roczną umowę wartą 4 miliony dolarów.

Zespół do którego trafia Stephenson w poprzednim sezonie zajął trzecie miejsce i od lat jest w czołówce (mistrzostwo w 2017/18). W minionych rozgrywkach największą gwiazdą Liaoniang był, znany z NBA, Brandon Bass. Stephenson może skraść show w kolejnym sezonie CBA i być jedną z jej największych gwiazd.

RW