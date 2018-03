Larry Nance Jr – szansa dla niego, szansa dla Cavs

Kontuzje Tristana Thompsona i Jeffa Greena spowodowały, że w pierwszą piątce Cleveland po raz pierwszy zagrał Larry Nance Jr i w wygranym meczu z Pistons spisał się znakomicie. Nie dość, że potrafi, to jeszcze mu się chce.

Pierwszy środkowy Cavs Tristan Thompson skręcił mocno staw skokowy i wypadł na „przynajmniej kilka meczów”. Niektórzy eksperci (i wielu sfrustrowanych kibiców z Cleveland) od razu zasugerowali, że nie musi to wyjść drużynie na złe, ponieważ TT gra co najwyżej przeciętny sezon, notując średnie w okolicach 6+6.

Ze składu ostatnio wypadł też Jeff Green (dla odmiany często grający dobrze), narzekający na bóle pleców i przy okazji wzbudził duże kontrowersje, gdy w trakcie rehabilitacji wybrał się na… wrotki. Nie jest do końca normalne, ale po historii z zupą JR-a Smitha nic nikogo już chyba w Cleveland nie zdziwi.

Koniec końców, szansę w pierwszej piątce przeciwko Detroit (wygrana 112:90) dostał Larry Nance Jr i wykorzystał ją znakomicie. Zdobył 22 punkty, trafiając 9 z 15 rzutów. Zanotował aż 15 zbiórek, grając przecież przeciwko takiemu specjaliście od walki na tablicach jak Andre Drummond. Widać było też, że dobrze rozumie się z LeBronem, kończąc alle-oopy nie gorzej od Thompsona.

Pozyskany w lutym z Lakers Nance (25 lat, 206 cm) ma przynajmniej dwie zalety, których nie posiada Thompson. Po pierwsze, potrafi rzucać z półdystansu. Pokazał to także już w tym meczu z Pistons, co daje Cavs dodatkową opcję w ataku pozycyjnym. Z Tristanem na boisku gra się czasem we czterech. I po drugie, tak zwyczajnie, Larry’emu Nance’owi dużo bardziej się chce.

