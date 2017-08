Latający Holender lepszy niż uziemiony Polak

Reprezentacja kadetów uległa 54:69 Holandii w drugim meczu ME Dywizji B. Rywale zdecydowanie wygrali walkę na deskach i nie pudłowali spod kosza tak, jak Polacy.

Po dwóch dniach turnieju w Sofii reprezentacja trenera Michała Mroza ma bilans 1-1, teraz Polaków czekają mecze z Ukrainą, Cyprem i Bułgarią. Do 1/8 finału awansują dwie drużyny.

O szansach mówić za wcześnie, ale w piątek Polacy dostali zimny prysznic od Holendrów – rywala lepszego niż rozbita dzień wcześniej 80:43 Dania. Przegrywaliśmy od początku (4:12) i musieliśmy gonić.

Momentami wychodziło to nieźle – znów bardzo dobrze grał Jakub Ulczyński (19 punktów, 8 zbiórek i 5 przechwytów w meczu), który trafiał po najróżniejszych akcjach. Dzięki niemu zbliżaliśmy się na 10:12, 24:27, a po dobitce na początku trzeciej kwarty wyszliśmy na prowadzenie 33:31.

Po chwili i punktach z kontry Igora Yoki-Bratasza było 35:31, ale wtedy Polacy stanęli, Holendrzy znów wyszli na prowadzenie. W trochę chaotycznej grze od kosza do kosza i rzutach spod kosza obok kosza, rywale byli lepsi – pudłowali rzadziej. Biało-Czerwoni mieli tylko 14/44 za dwa i ledwie 4/22 za trzy.

Do tego doszła holenderska dominacja na deskach (55:40) – szczególnie na początku czwartej kwarty. Rywale dobijali piłki po trzy razy i uciekli na 56:47. Polacy zaczęli grać nerwowo, zbyt szybkie, nieprzygotowane trójki nie wpadały. W obronie momentami graliśmy strefą – raz wychodziło to dobrze, raz źle, Holendrzy nie dali się dogonić.

W sobotę Polacy zagrają z Ukrainą.

