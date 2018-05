LATO 2018 – OBÓZ KOSZYKARSKI – trwają zapisy!

Koszykarze i koszykarki, wszyscy miłośnicy basketu – obóz w Sierakowicach jest dla Was! Organizatorzy gwarantują ciekawy program zajęć, profesjonalną opiekę trenerów i moc niezapomnianych wrażeń. To już IX edycja imprezy.

Zapisy na obóz koszykarski „LATO 2018” >>

Wysoki poziom organizacyjny i sportowy

Boiska, siłownia, sala sportowa, salka audiowizualna i zakwaterowanie znajdują się na terenie gimnazjum w Sierakowicach na Kaszubach. Kompleks z którego będziemy korzystać zostanie oddany do użytku wyłącznie uczestnikom, co pozwoli zapewnić idealne warunki treningowe. Dla najwytrwalszych treningi rzutowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu typu Basketball Machine Gun

Program obozu

Program obozu zgodny jest z wytycznymi Polskiego Związku Koszykówki i oparty na doświadczeniach trenerskich z aren międzynarodowych.

Trenerzy bardzo dużo czasu poświęcają na rozwój umiejętności uczestników, ale także nie zapominają przekazywać wskazówki w trakcie organizowanych meczów.

Najlepszym dowodem na bardzo wysoki poziom sportowy obozu, jest fakt że w poprzednich latach przyjeżdżali zawodnicy reprezentujący najlepsze młodzieżowe kluby w Polsce (Asseco Gdynia, Trefl Sopot, Wisła Kraków, Zastal Zielona Góra, Biofarm Poznań), zawodnicy kadr wojewódzkich, czy młodzieżowi reprezentanci Polski (Daniel Gołębiowski, Miłosz Korolczuk, Szymon Zapała, Sebastian Rompa).

W ramach odnowy biologicznej skorzystamy z pełnej oferty Aqua Centrum w Kościerzynie lub Aquapark Reda, będziemy mogli skorzystać ze wszystkich dogodności przygotowanych specjalnie dla Nas. Na hali basenowej znajdują się jacuzzi, masaże podwodne, bicze i parasole wodne, dzięki którym można skorzystać z dobroczynnych właściwości hydromasażu

Kadra trenerska to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i wieloletnim doświadczeniu w pracy w najlepszych klubach młodzieżowych i Reprezentacji Polski. Trenerzy zapewnią doskonałą opiekę i profesjonalne podejście do każdego z uczestników.

Oto relacja z poprzedniej edycji Campu:

Każdemu uczestnikowi organizatorzy zapewniają:

– treningi i gry kontrolne,

– pełnowartościowe wyżywienie,

– zakwaterowanie w salach 4-5 osobowych,

– gadżety obozowe Nike,

– strój treningowy Nike,

– płytę CD z materiałami treningowymi,

– zajęcia na basenie (aquapark),

– wsparcie trenerów po zakończeniu obozu,

– pomoc w kontynuowaniu kariery zawodniczej.

TRENINGI:

– trening poranny (siłownia, motoryka, koszykówka),

– trening popołudniowy (koszykówka),

– trening wieczorny (gry kontrolne, liga obozowa, turniej 3×3, konkursy koszykarskie).

Zapisy na obóz koszykarski „LATO 2018” >>

GIRLS CAMP – edycja specjalna

W tym roku zapraszamy również na jedyny ogólnopolski camp przeznaczony tylko dla zawodniczek.

Dzięki porozumieniu z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, edycja specjalna GIRLS CAMP odbędzie się w Akademickim Centrum Sportu. Obiekty zostały oddane w 2015 roku.

Trenować będziemy na dwóch nowoczesnych salach sportowych, przystosowanej dla zawodniczek siłowni, sauny suchej i mokrej oraz specjalistycznego sprzętu sportowego.

W związku z tym, że jest to pierwsza specjalna edycja GIRLS Camp, możemy przyjąć określona liczbę zawodniczek

Sztab szkoleniowy GIRLS CAMP:

Trener Główny – Karolina Wieczorek, Trener Reprezentacji Polski U16K

Trener przygotowania motorycznego – Tomasz Cielebąk, Trener Reprezentacji Polski U23 K

Trener fizjoterapeuta – Justyna Krzemień, Trener Młodzieżowych Reprezentacji Polski

TERMINY:

JUNIOR CAMP 30.06 – 08.07.218

ROOKIE CAMP 14-22.07.2018

GIRLS CAMP 14-22-07.2018

MIEJSCE:

Sierakowice, Szkoła Podstawowa (Junior Camp, Rookie Camp)

Gdynia, Akademickie Centrum Sportowe (GIRLS Camp)

Sprawdź to sam

www.obozkoszykarski.pl

czekamy na Ciebie !!!

Zapisy na obóz koszykarski „LATO 2018” >>