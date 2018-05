Lato z HoopLife – szansa na rywalizację i treningi dla seniorów

Jednym z elementów zbliżających się campów HoopLife będzie możliwość rywalizacji oraz trenowania z coachem NBA Cares Donnie’m Areyem także dla grupy seniorskiej. Zainteresowani zawodnicy w wieku 18-25 lat mogą zgłaszać się na camp Lato z HoopLife.

HOOP LIFE SUMMER CAMP – zapisz się i odbierz koszulkę >>

W te wakacje odbędą się trzy, 10-dniowe edycje campów HoopLife – w Krakowie, Toruniu i Lublinie. Jednym z atutów campu w Krakowie będzie grupa przeznaczona dla zawodników w wieku akademickim, którzy szukają klubów na nowy sezon – w 2. i 1. lidze.

Wielu zawodników pyta o możliwości znalezienia im klubów w 2 i w 1 Lidze Polskiej lub w niższych zagranicznych ligach. Chcemy pomagać graczom wchodzić na wyższy poziom. Dlatego podobnie jak w latach 2014-2016, organizatorzy zapraszają na sesję seniorską.

Lato z HoopLife to ceniony camp koszykówki dla utalentowanych zawodników pragnących rywalizowania przez 60 h i 10 dni podczas okresu letniego.

W odróżnieniu od zeszłego roku, campy nie odbędą się tylko w Lublinie, lecz w trzech różnych miastach:

Kraków 1-10 Lipca

Toruń 12-21 Lipca

Lublin 23 Lipca – 1 Sierpnia

Trenerem prowadzącym campy będzie, nie kto inny jak dobrze znany już w Polsce, Donnie Arey, który od 20 lat związany jest z ligą NBA i któremu na Campach NBA Cares i Jr. NBA na całym świecie asystowali i stale asystują największe gwiazdy najlepszej ligi świata, m.in. Steph Curry, Anthony Davis, Lebron James. Tylko w 2017 r. Donnie prowadził Select Camp Stephena Curry’ego oraz był asystentem Michaela Jordana na campie MJ Flight School w Kalifornii.

Lucky 6 – Szczęśliwe 6 z Donnie’em Areyem z NBA >>

Lucky 6 – Szczęśliwe 6 to korzyści, które sprawiają, że HoopLife Summer Camp ten daje tak wiele młodzieży, która uczestniczy w zgrupowaniach.

1. Kurs Językowy

2. Dietetyka żywienia

3. Psychologia sportu

4. Trener Donnie Arey – filozofia trenerska NBA

5. Head Hunterzy/Scouting

6. Stypendia Sportowe – wyjazd do USA

