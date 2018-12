Lauri Markkanen wrócił i już wygląda obiecująco (WIDEO)

W Chicago Bulls chaos, ale są też światełka w tunelu. Należy do nich powrót do gry 21-letniego Fina, który już w drugim występie po kontuzji był najlepszym zawodnikiem swego zespołu, notując 21 punktów i 10 zbiórek.

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>

Bull, którzy kilka dni temu zwolnili trenera Freda Hoiberga, w minioną noc przegrali z Indiana Pacers 90:96. Z bilansem 5-20 są na ostatnim miejscu Konferencji Wschodniej, była to już ich 9 porażka w ostatnich 10 meczach.

Lauri Markkanen (1997 r., 213 cm) w swoim drugim meczu wyszedł w pierwszej piątce, spędził na boisku 32 minuty i wyglądał naprawdę nieźle. Zanotował 21 punktów, 10 zbiórek, 2 przechwyty i blok. Trafił 5 z 13 rzutów z dystansu, ale m.in. popisał się efektowną dobitką wsadem – wygląda na zdrowego i w formie. Zobaczcie sami!

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>