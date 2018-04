Ławka Raptors zostanie… najlepszym szóstym graczem w NBA?

Klub z Toronto prowadzi kampanię, aby tegoroczną nagrodę dla najlepszego szóstego gracza zgarnęła cała ich ławka rezerwowych. Akcję opatrzono hashtagiem #SixthMob.

Drużyna z Kanady już wie, że ten sezon zakończy z najlepszym bilansem w Konferencji Wschodniej – przed ostatnim spotkaniem notuje 59-22. Mamy do czynienia ze zdecydowanymi najlepszymi rozgrywkami w historii klubu, choć oczywiście pamiętajmy, że to „tylko” sezon regularny. Raptors są w najlepszej pozycji wyjściowej do tej najważniejszej części sezonu i duża w tym zasługa ich ławki rezerwowych.

Zmiennicy tacy jak Delon Wright, Pascal Siakam, CJ Miles, Jakob Peltl czy Fred VanVleet tworzą jeden z najlepszych „drugich garniturów” ostatnich lat w lidze. W tym sezonie, nie ma lepszej ławki rezerwowych w NBA – według NBA.com, zmiennicy Raptors są o prawie cztery punkty na sto posiadań lepsi od rywali. Średnia prawie 42 punktów na mecz zdobywanych przez zmienników daje z kolei Toronto czwartą pozycję w lidze.

Nie tylko statystyki za tym przemawiają, bo rezerwowi Raptors – szybcy, atletyczni i grający z dużą energią, potrafią całkowicie zmienić oblicze meczu. Dzięki temu trener Dwane Casey może szerzej niż konkurenci rotować składem i lepiej dostosowywać ustawienia.

Drużyna z Kanady postanowiła więc wypromować taką postawę rezerwowych i rozpoczęła agitację za nagrodą dla zmienników. Tego typu akcje przeprowadzane przez kluby nie są w NBA nowością, natomiast nowy i oryginalny jest z pewnością pomysł Raptors. Zespół chce bowiem, aby cała ławka otrzymała w tym roku nagrodę Sixth Man of they Year, przyznawaną dla najlepszego rezerwowego.

W związku z tym, Raptors stworzyli specjalne grafiki ze swoimi zmiennikami, wymieniając przy okazji ich „moce”, czyli najważniejsze zdaniem klubu atuty zawodników. Wszystkie grafiki znajdziecie TUTAJ.

Faworytem do zdobycia nagrody dla najlepszego szóstego gracza sezonu 2017/18 pozostaje Lou Williams, który ma za sobą znakomite rozgrywki w barwach Los Angeles Clippers. Wśród kandydatów wymienia się jednak też kilku zawodników Raptors, w tym przede wszystkim VanVleeta.

W przeszłości NBA przyznała już np. nagrodę dla zawodnika miesiąca… całej pierwszej piątce Atlanta Hawks. Czy możliwa jest podobna sytuacja w przypadku rezerwowych Toronto? Ogłoszenie wszystkich nagród za trwający sezon nastąpi dopiero po jego zakończeniu – 25 czerwca, podczas drugiej już wielkiej gali NBA Awards.

