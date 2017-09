League Pass w dobrej cenie – gdzie obejrzysz NBA w tym sezonie?

Do startu 72. rozgrywek najlepszej ligi świata został niecały miesiąc. NBA podała ceny, za jakie kibice w Polsce będą mogli oglądać mecze w Internecie.

UNIBET TV – oglądaj mecze NBA za damo >>

Pierwszy mecz sezonu regularnego odbędzie się 17 października w Cleveland, gdzie miejscowi Cavs zmierzą się z Boston Celtics. Ale już 30 września (za 11 dni!) rozpoczną się sparingowe spotkania preseason, meczami Lakers – Wolves i Warriors – Nuggets.

Za cały pakiet NBA League Pass, za pośrednictwem strony nba.com, razem z playoff, zapłacimy w tym sezonie 570 zł (65 zł miesięcznie). Kibice mają też do wyboru pakiety: wszystkie mecze 1 drużyny za 360 zł (36 miesięcznie) oraz – to nowa propozycja – wybór dowolnych 8 meczów w miesiącu za 250 zł. (25 miesięcznie).

Spotkania NBA nadal będzie można za darmo oglądać za pośrednictwem wybranych stron bukmacherskich – przykładem jest tutaj UNIBET TV. W polskiej telewizji, podobnie jak w poprzednich latach, kilka meczów tygodniowo będzie można zobaczyć na płatnych kanałach Canal+.

UNIBET TV – oglądaj mecze NBA za damo >>