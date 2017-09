League Pass po polsku – wracają Emocje.tv

Nadawca płatnych przekazów internetowych informuje na swojej stronie, że będzie pokazywał wszystkie mecze PLK (poza telewizyjnymi) także w najbliższym sezonie. Ceny pozostają bez zmian.

Fanatycy naszej koszykarskiej ekstraklasy za miesięczny dostęp do wszystkich meczów będą musieli zapłacić 40 złotych – tyle samo, co w zeszłym sezonie. Pojedyncze spotkanie kosztować będzie 4.90 w przypadku płatności przelewem. Droższa opcja SMS ma być dostępna wyłącznie na 30 minut przed początkiem wskazanego spotkania.

„Pakiet klubowy”, czyli dostęp do wszystkich spotkań wybranej drużyny ma kosztować 18 złotych za miesiąc.

W pierwszej kolejce ruszającego sezonu Polsat Sport Extra ma transmitować niedzielne spotkanie MKS Dąbrowa – Polski Cukier, zatem kamera Emocje.TV pokaże obraz z następujących meczów:

Sobota:

Trefl – Stelmet (godz. 16.00)

Miasto Szkła – GTK Gliwice (godz. 18.00)

Asseco – Czarni (godz. 18.00)

Niedziela:

Start – Turów (godz 17.00)

Anwil – AZS (godz. 18.00)

Poniedziałek:

King – Legia (godz. 18.00)

