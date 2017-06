Ale Bron, alley oop – akcja meczu!

Wszystkie opcje w kontrze zostały zamknięte, a on był już w powietrzu – no to sobie odbił piłkę o deskę i wsadził, proste.

LeBron walczy o tytuł w takich butach – zobacz >>

Finałowy mecz nr 4 przypominał momentami Mecz Gwiazd – trójki Cavs wpadały jedna za drugą, obrony było niewiele, w pierwszej kwarcie gospodarze rzucili 49 punktów, do przerwy mieli 86, mecz wygrali 137:116 [RELACJA].

A w trzeciej kwarcie LeBron – po drodze do swojego dziewiątego triple-double w finałach – pokazał taką akcję:

Potem, na konferencji prasowej, wyjaśnił, jakie miał zamiary i dlaczego zakończył tę akcję w ten sposób:

LeBron explains his self alley-oop pic.twitter.com/q8AM9SYG0g — Sports Illustrated (@SInow) June 10, 2017