LeBron i Warriors pod choinkę – hity NBA na Święta

„Nowi” Lakers zmierzą się z mistrzami NBA. W innych meczach Rockets zagrają z Thunder, zobaczymy też szlagier Wschodu między Celtics i Sixers. Dobór meczów na Boże Narodzenie jak zwykle nie zawodzi.

Przed laty w Święta ekscytowaliśmy się pojedynkami Golden State Warriors z LeBronem Jamesem w barwach Cleveland Cavaliers. James zmienił klub, ale tradycja zostaje.

NBA ogłosiła bowiem w środę, kto, z kim i gdzie zagra podczas tegorocznego Christmas Day. I tak, trzeci rok z rzędu obejrzymy starcie zespołu LeBrona z Warriors – tym razem do Oakland pojedzie jednak nie drużyna Cavaliers, lecz Los Angeles Lakers, czyli nowy klub Jamesa. Warto jednak dodać, że dla Lakers gra w święta to nic nowego – w historii zagrali w Boże Narodzenie już 43 razy.

Ostatni raz… przed rokiem, bo drużyna z Miasta Aniołów nawet w trakcie swoich gorszych sezonów i tak otrzymywała szansę pokazać się w jednym z najważniejszych dni sezonu regularnego NBA. W historii ligi więcej meczów na Gwiazdkę rozegrali tylko New York Knicks – aż 52 spotkania. W tym roku będzie kolejne, bo nowojorski klub zacznie cały dzień starciem z Milwaukee Bucks.

Ten pojedynek rozpocznie się już o 18:00 czasu polskiego – trzy godziny później na parkiet wybieganą zawodnicy Oklahoma City Thunder oraz Houston Rockets. Z kolei o 23:30 czeka nas rewanż za tegorocznego półfinały konferencji wschodniej, czyli starcie Philadelphia 76ers kontra Boston Celtics. O 2:00 pierścienie odbiorą Warriors, a na deser – o 4:30 – starcie Portland Trail Blazers z Utah Jazz.

Tomek Kordylewski

