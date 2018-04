Lebron James jest cyborgiem – zagrał wszystkie 82 mecze

15 lat w lidze, grubo ponad 1000 meczów na koncie, długie playoffs co sezon – LeBron James jest coraz twardszy i po raz pierwszy w karierze nie opuścił ani jednego spotkania w całych rozgrywkach.

Jordan Why Not Zer0.1 – w takich butach Russell Westbrook podbija NBA >>

Już przed spotkaniem z Knicks (przegranym 98:110) Cavs zapowiadali, że minuty ich lidera będą ograniczone bez względu na wydarzenia na parkiecie. I faktycznie, LeBron James zagrał tylko przez 11 minut, choć i tak zdążył w tak krótkim czasie zaliczyć 10 punktów oraz 5 zbiórek. Przede wszystkim zaś – zanotował 82 mecz w sezonie, po raz pierwszy odkąd gra w NBA.

Mógł to już zrobić w sezonie 2008-09 w Cleveland, ale po zagraniu 81 spotkań nie wystąpił w ostatnim, odpoczywając przed playoff. W ubiegłym sezonie wystąpił w 74 meczach rundy zasadniczej. Teraz po ostatnim pojedynku z Knicks trener Tyronn Lue przyznał, że próbował namówić LeBrona na odpuszczenie także tego spotkania, ale mu się nie udało.

I do tego, nie był to tylko sezon „odpracowany”, ale z kolejnymi postępami, co jest wręcz zadziwiające w przypadku zawodnika, który ma już ponad 33 lata i tyle grania na koncie.

W całym rozgrywkach Cavs mieli swoje wzloty i upadki, ale LeBron nie zawodził. Skończył ze średnimi na poziomie 27.5 punktu, 8.6 zbiórki oraz 9.1 asysty. Dwa ostatnie wskaźniki – zbiórki i asysty – to najlepsze osiągnięcia w karierze, James w porównaniu z poprzednim sezonem poprawił też rzuty wolne, trafiał 73%. We wszystkich 82 występach zdobył też 10 punktów lub więcej – jego seria pod tym względem wynosi już 873 spotkania!

W niedzielę Cavaliers zagrają pierwszy mecz playoff z Indiana Pacers. LeBron będzie musiał znów zabrać się do intensywnej pracy.

