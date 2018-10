LeBron James już gra w Lakers – ciekawy debiut! (WIDEO)

Najlepszy koszykarz świata po raz pierwszy zagrał w nowym klubie. W spotkaniu preseason z Denver Nuggets zanotował 9 punktów i pokazał kilka fajnych asyst.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

LeBron James spędził na boisku tylko 15 minut, ale jego występ w barwach Los Angeles Lakers był oczywiście wydarzeniem wieczoru w NBA. LBJ zanotował 9 punktów, 3 zbiórki i 3 asysty, trafił 2/6 z gry, w tym 2/2 z dystansu.

Lakers przegrali z Nuggets 107:124, a najwięcej punktów dla drużyny z LA zdobył nieoczekiwanie JaVale McGee (17). Niezłe występy zanotowali też Brandom Ingram (16 pkt.) oraz Rajon Rondo, który miał 11 asyst. Pełne statystyki z meczu są TUTAJ>>

LeBron w koszulce Lakers wyglądał zaś tak:

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>