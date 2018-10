LeBron James na poważnie – double double z Warriors (WIDEO)

Wystarczyło mu 18 minut, aby pokazać, jak doskonale przygotowany jest także do następnego sezonu. Niby tylko preseason, ale było prestiżowo, a Lakers pokonali mistrzów NBA 123:113.

Mecz w Las Vegas był interesujący przynajmniej z kilku powodów. Po raz pierwszy LeBron James barwach nowego klubu zmierzył się ze swoimi, w ostatnich latach tradycyjnymi, rywalami z finałów NBA. I wypadł doskonale – w 1.5 kwarty zanotował 15 punktów, 10 zbiórek i 5 asyst. I jak trzeba było, na koniec kwarty trafił buzzera niemal z połowy boiska (wideo poniżej).

Mecz przeciwko Warriors był także okazją do pierwszego wspólnego występu LBJ-a z Lonzo Ballem. Kończący rehabilitację po urazie młody gracz Lakers pojawił się na boisku po raz pierwszy preaseson. Z kilku wspólnych akcji (np. alley-oop, z podania Jamesa) można wnioskować, że nie powinno być problemów z boiskową chemią między graczami.

Golden State Warriors podeszli do tego meczu nawet jeszcze poważniej, a ich gwiazdy zagrały po ponad 25 minut. Steph Curry zdobył 23 punkty, Klay Thompson 20, a Kevin Durant 18. Z ważnych graczy nie było jedynie Draymonda Greena. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Już za kilka dni początek „prawdziwego” sezonu NBA. Lakers w nowym wydaniu zainaugurują rozgrywki w czwartek, 18-ego października, wyjazdowym meczem z Portland Trail Blazers.

