LeBron James – po prostu nie ma mocnych!

35 punktów, 8 zbiórek i 7 asyst „Króla” dało Cavs kolejne zwycięstwo – tym razem 115:94 w Toronto. W serii z Raptors jest już 3-0.

Nie rzuca po 40 lub 50 punktów w meczu. Nie zalicza jednego triple-double po drugim. Ale w play-off jest nie do zdarcia, nie do zatrzymania. Jego Cavs właśnie wygrali 10. mecz z rzędu na tym etapie rozgrywek, od stanu 1-3 w zeszłorocznym finale idą jak burza. A LeBron gra jak „Król”.

W tegorocznym play-off ma średnio 34,3 punktu, 9,0 zbiórki, 7,3 asysty, 2,4 przechwytu oraz 1,6 bloku. Trafił 56 proc. rzutów z gry, w tym także świetne jak na niego 48 proc. trójek.

James gra z ogromnym wyczuciem, przyspiesza dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Tak było w piątek w Toronto – na początku czwartej kwarty goście prowadzili tylko 79:77. Rezerwowi przewagę powiększyli, a Raptors dobił właśnie LeBron – od stanu 90:80 dla Cavs zdobył siedem kolejnych punktów i było po meczu.

Mecz nr 3 odbędzie się w niedzielę w Toronto.

