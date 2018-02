LeBron James – takich numerów nie kręcił jeszcze nigdy

Kosmiczne osiągnięcia lidera Cavaliers – po świetnym meczu z Nets cały miesiąc zakończył średnimi na poziomie triple double. Stał się też pierwszym graczem w historii NBA, który ma na koncie 30 tysięcy punktów, 8 tysięcy zbiórek i 8 tysięcy asyst.

Cavs nie bez trudu wygrali z Brooklyn Nets 129:123, po raz kolejny różnicę zrobił „King James”. Zaliczył dwunaste w sezonie triple double, notując 31 punktów, 12 zbiórek i 11 asyst. Nie tylko było to 12. takie osiągnięcie w tym sezonie i już 67 w niezwykłej karierze Jamesa.

LeBron po raz pierwszy, odkąd gra w NBA, zanotował średnie na poziomie triple double na przestrzeni całego miesiąca. Jego statystyki z 10 meczów w lutym to średnio 27 punktów (54% celnych rzutów z gry!), 10.5 zbiórki oraz 10.5 asysty. To jednak jeszcze nie wszystkie statystyczne perełki, wychwycone przez Amerykanów.

Przede wszystkim LBJ stał się tej nocy pierwszym zawodnikiem w historii NBA, który w karierze osiągnął 30 tysięcy punktów, 8 tysięcy zbiórek i 8 tysięcy asyst. Zdobywając ponad 20 punktów przeciwko Nets dogonił także Michaela Jordana w liczbie meczów z przynajmniej 20-punktową zdobyczą. Obaj mają ich na koncie po 926 i zapewne James dalej będzie śrubował ten wyczyn.

Cavs mają w tym sezonie wzloty i upadki, ale jedno się nie zmienia – niezwykła gra LeBrona Jamesa, który odmawia przyjęcia do wiadomości, że ma już 33 lata i po raz kolejny zalicza najlepszy indywidualnie sezon w karierze. I z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

