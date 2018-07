LeBron James z prawdziwym zwycięstwem – jego szkoła już działa

To najpiękniejszy moment w moim życiu – mówi o otwarciu szkoły ktoś, kto na koncie ma kilka tytułów mistrzowskich i mnóstwo sukcesów. LeBron James przyznaje, że był tym… stremowany.

Poniedziałek, 30 lipca, to pierwszy dzień funkcjowania I Promise School, czyli nowej szkoły ufundowanej przez LeBrona Jamesa i jego fundację. Placówka mieści się w Akron, czyli w rodzinnym mieście Jamesa i nie jest to wcale szkoła prywatna, lecz część zespołu publicznych szkół w Akron. Pomysł na stworzenie tego typu szkoły zrodził się w głowie LeBrona i jego współpracowników już kilka lat temu.

I Promise School ma pomagać nie tylko trudnym uczniom z Akron i okolic, lecz również zapewniać odpowiednie wsparcie ich rodzicom. Wszystko na wzór dzieciństwa LeBrona Jamesa, który sam był „trudnym” dzieckiem, opuszczał sporo zajęć, ale koniec końców on i jego mama Gloria otrzymali odpowiednie wsparcie we właściwym momencie.

Teraz dzieci i ich rodzice mają otrzymać podobną pomoc, tylko że w nieco bardziej zorganizowany i profesjonalny sposób. „Może nie zostaną oni LeBronem Jamesem koszykówki, ale mogą zostać LeBronem Jamesem swoich własnych pasji i marzeń” – stwierdziła ładnie Michele Campbell, dyrektor wykonawczy w fundacji 33-letniego zawodnika Los Angeles Lakers.

A dream come true for LeBron James and his foundation: The I Promise School for at-risk students in Akron opens today with plan to transform lives of students and parents:https://t.co/fxTrCaueBM pic.twitter.com/D27di415k8 — Jeff Zillgitt (@JeffZillgitt) July 30, 2018

Szkoła rozpocznie naukę z 12 nauczycielami i 240 uczniami. Zarówno jedni, jak i drudzy będą mieli wszystko to, co potrzebne do nauki i szkolenia. Co więcej, w placówce znajdzie się również pomoc dla rodziców, którzy sami chcą skończyć szkołę, potrzebują wsparcia w wychowaniu dziecka od kogoś bardziej doświadczonego bądź też szukają po prostu pracy.

Sam budynek to odnowiona w ostatnich miesiącach szkoła, która znajduje się bardzo blisko szkoły średniej St. Vincent-St. Mary, do której uczęszczał sam LBJ. On swoją radość z otwarcia szkoły wyraził w niedzielę na twitterze, gdzie napisał, że jest to jego jeden z najlepszych – jeśli nie wprost najlepszy – moment w życiu. Takie słowa z ust kogoś, kto trzy razy stał na szczycie NBA? Szacunek!

Tomek Kordylewski

