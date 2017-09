LeBron James załatwia Derrickowi Rose’owi wielki kontrakt?

Zaledwie 2.1 miliona dolarów za sezon w Cavs dla byłego MVP ligi wygląda zadziwiająco. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy, jest to tylko jednorazowa ulga i inwestycja.

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>

Długo wydawało się, że Derrick Rose będzie tylko uzupełnieniem składu Cavs na pozycjach obwodowych, ale po głośnej wymianie z Celtics i przyjściu Isaiaha Thomasa sytuacja wygląda inaczej. Z powodu prawdopodobnej rehabilitacji Thomasa po kontuzji biodra, to właśnie Rose zacznie sezon jako pierwszy rozgrywający.

Zagwarantowane przez Cavs 2.1 miliona USD to najniższe zarobki w karierze 28-letniego zawodnika, który już jako debiutant w Chicago Bulls (2008-09) otrzymywał 4.8 miliona. W zeszłym sezonie, w barwach słabych Knicks, zanotował całkiem dobre statystyki, a po licznych kontuzjach nie było śladu. Spędzał na parkiecie aż 32.5 minuty na mecz, rzucał średnio 18.0 pkt, dodawał 3.8 zbiórki oraz 4.4 asysty na spotkanie.

W Nowym Jorku Rose zarabiał 21 milionów dolarów, dlaczego więc zdecydował się przyjąć pensję dokładnie 10 razy mniejszą?

Zdaniem dziennikarzy biorących udział w audycji „The Jump” w ESPN, kluczowa jest jego zażyłość z LeBronem Jamesem, który po prostu pomaga kumplowi zainwestować w dalsza karierę. I w następnych sezonach D-Rose znów dzięki temu ma zarabiać wielkie pieniądze. Poczekamy, zobaczymy.

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>

rw