LeBron ma rekordy, ale przede wszystkim – Lakers wygrywają

Cały koszykarski świat żyje tym, że LBJ przeskoczył Wilta Chambarlaina na liście największych strzelców w historii. Przy okazji umyka jednak, że Lakers pokonali silnych Blazers i wyglądają coraz lepiej.

Nie ma lepszego miejsca niż Los Angeles na takie wyczyny – LeBron James jest już piątym strzelcem w historii NBA, po tym, gdy w ostatnią noc wyprzedził inną legendę (między innymi) Lakers – Wilta Chamberlaina. LBJ ma teraz na koncie 31,425 punktów, ściga następnego na liście Michaela Jordana, a wyczyn podkreślił wybitnym występem.

W całym spotkaniu zabrakło mu tylko 1 asysty do 75. w karierze triple double. Zdobył aż 44 punkty, trafił świetne 5/6 z dystansu, miał 10 zbiórek i decydujących podań. – Mam szczęście, że robię to, co kocham – mówił w jednym z licznych wywiadów po awansie na liście wszech czasów.

W typowym dla takiej sytuacji szumie trochę umknęło, że Lakers zaczynają grac coraz lepiej. Mają już bilans 8-6 i wskoczyli do czołowej ósemki Zachodu, na siódme miejsce. W minioną noc pokonali wyżej notowanych Blazers 126:117 i nie dokonał tego wyłącznie sam LeBron.

Bardzo dobry mecz zagrał JaVale McGee, który zdobył 20 punktów (9/12 z gry), cały zespół trafił 47% trójek (15/32), trwa też passa zwycięstw (4 z rzędu), odkąd do zespołu dołączył Tyson Chandler. Wygląda to coraz ciekawiej!