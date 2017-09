LeBron o Irvingu: Jesteś z nami lub przeciwko nam

– Nie mam dla niego żadnej rady, podobnie jak dla nikogo, kto gra w innym zespole. My chcemy wygrać mistrzostwo – mówił w poniedziałek LBJ nagabywany o Kyriego Irvinga.

W Cleveland jednym z głównych tematów Media Day było oczywiście odejście do Boston Celtics Kyriego Irvinga. LeBron po raz pierwszy wypowiedział się na ten temat dłużej, choć widać było, że emocje minęły.

– Było ich mnóstwo, ale na samym początku. Zastanawiałem się, czy mogłem zrobić coś lepiej, by u niego nie pojawiła się ta chęć odejścia. Czy powodem była porażka w finale, mój wcześniejszy powrót do Cleveland, zmiany trenerów czy może zmiana menedżera. I nie wiem – mówił James.

– Zapytałem o to Kyriego, ale on po prostu powiedział, że to jest kierunek, w którym chce iść. I OK, wystarcza mi to. To jest biznes, rozumiem to. Dzieciak chciał zrobić to, co najlepsze dla swojej kariery.

– Ja ze swojej strony robiłem wszystko, by pomóc mu stać się lepszym graczem, najlepszym, jakim tylko mógł. Pomagałem mu być lepszym liderem, rozgrywającym, obrońcą, chciałem mu przekazać jak najwięcej swojego DNA. Byłem gotowy dać mu klucze do tej drużyny, gdy będzie na to gotowy – dodał LeBron.

Ale koniec porad, zaczyna się ostra rywalizacja o prymat na Wschodzie NBA. – Teraz nie mam dla niego żadnej rady, podobnie jak dla nikogo, kto gra w innym zespole. My chcemy wygrać mistrzostwo. Jesteś z nami, albo przeciwko nam – zakończył LBJ.

