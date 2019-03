LeBron przegonił Michaela Jordana – już 32 311 punktów!

Ostatniej nocy, w przegranym 99:115 meczu z Denver Nuggets, LeBron wyprzedził Michael Jordana na liście najskuteczniejszych zawodników w sezonie regularnym. James zdobył 31 punktów, co daje mu na teraz 4 miejsce w historii NBA.

Wyprzedził samego Michael Jordana, który w swojej karierze uzbierał 32 292 punkty. James w tym momencie ma 32 311. Raczej na pewno wskoczy w przyszłości na trzecią pozycję, na której obecnie jest Kobe Bryant, ale dostanie się do TOP2 jest już mniej prawdopodobne.

1. Kareem Abdul-Jabbar 38 387

2. Karl Malone 36 928

3. Kobe Bryant 33 643

4. LeBron James 32 311

5. Michael Jordan 32 292

The King taking in the moment (Via @NBA)pic.twitter.com/KymEJIQaBO — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2019

Piękny moment popsuli trochę Nuggets, którzy dość pewnie pokonali fatalnych ostatnimi czasu Lakers 115:99. Will Barton zdobył 23 punkty, a Nikola Jokić miał 17 zbiórek, 12 punktów i 8 asyst.

Warto wspomnieć, że to już drugi raz, kiedy LeBron James przeskakuje w klasyfikacji punktowej Michaela. W tej dotyczącej samych playoffs jest na 1. miejscu i to już z przewagą prawie 1000 punktów nad Jordanem.

1. Lebron James 6 911

2. Michael Jordan 5 987

3. Kareem Abdul-Jabbar 5 762

