LeBron przykręca śrubę – nie będzie odpoczywał i już

Pierwszy raz w karierze lider Cavaliers może nie opuścić żadnego meczu w sezonie. Trener Cavs, Tyrone Lue poinformował, że James postanowił do końca sezonu nie pauzować pod pretekstem zmęczenia.

Koszulki, buty, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza! >>

Głośne „odpoczynki” gwiazd były sporym problemem NBA w ostatnich latach, liga deklaruje, że szuka rozwiązania w tej kwestii. Ale akurat LeBron James nie był zawodnikiem, który przesadnie często korzystał z tej opcji. W zeszłym sezonie zagrał w 74 spotkaniach (z 82), odpuszczając tylko 1 mecz pod takim pretekstem.

W piątek Cavs przeciwko Grizzlies zagrali 58. mecz w tych rozgrywkach i LBJ także zagrał po raz 58., zresztą notując przy okazji triple – double.

– On chce w ten sposób dać przykład reszcie drużyny, zwłaszcza po tym, gdy przechodziliśmy trudny okres i mamy nowych zawodników w drużynie. Oczywiście, musimy do tego podchodzić mądrze, ale nasz sztab medyczny mówi, że LeBron czuje się dobrze – mówi Tyrone Lue. I dodaje, że powinien nazywać go „Benjaminem Buttonem”, ponieważ podobnie jak bohater tego filmu, staje się coraz młodszy, zamiast coraz starszy.

James jeszcze nigdy w karierze nie zagrał 82 meczów w sezonie. Mógł to zrobić w sezonie 2008-09 w Cleveland, ale po zagraniu 81 spotkań nie wystąpił w ostatnim, odpoczywając przed playoff. W dotychczasowej karierze, 33-letni obecnie LeBron, w trakcie niespełna 15 sezonów wystąpił już w 1336 meczach.

Koszulki, buty, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>