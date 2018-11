LeBron wrócił do Miami – w nieprawdopodobnym stylu! (WIDEO)

Wielki mecz, aż 51 punktów i kolejne zwycięstwo Lakers. LeBron James przypomniał, jak dobrze mu się tu kiedyś grało. Drużyna z Los Angeles pokonał Heat 113:97.

– Daj mu piłkę i zejdź z drogi – mówił o patencie na grę z LeBronem, Kyle Kuma, pytany, jak to jest w takich sytuacjach. Wtórował mu Lonzo Ball. To był jeden z tych wielkich meczów Jamesa, kiedy był nie do zatrzymania, pokazując nieprawdopodobną wszechstronność. I wreszcie wygrał w Miami, co nie udawało mu się od odejścia z klubu, w którym niegdyś zdobywał swoje pierwsze mistrzowskie pierścienie.

W całym spotkaniu LBJ zdobył 51 punktów, miał 8 zbiórek i 3 asysty. Trafił 19/31 z gry (62%) oraz świetne 6/8 z dystansu, w tym ostatni rzut – na podsumowanie – z dobrych 9-10 metrów. Zobaczcie, jak to wyglądało!

