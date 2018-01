Legendy znów w Memphis – 5 trójek Vince’a

Kibice Grizzlies zgotowali wspaniałe powitanie swoim byłym graczom – Zachowi Randolphowi i Vince’owi Carterowi, grającym teraz w Sacramento. Na boisku wyraźnie lepszy był zespół z Memphis.

To był pierwszy mecz w Memphis obu byłych zawodników Grizzlies, szczególne wydarzenie zwłaszcza dla Zacha Randolpha. On aż przez 8 sezonów był tutaj podporą drużyny, którą niemal co roku prowadził do playoff. Zawsze zostawiał serce na parkiecie, stając się wręcz symbolem tego miasta.

„Z-Bo” nie zaliczy sentymentalnego powrotu do specjalnie udanych, zdobył tylko 4 punkty i miał 6 zbiórek. Sacramento Kings dość gładko przegrali mecz 88:106.

Spotkanie w Memphis było także okazją do powrotu dla Vince’a Cartera. On oczywiście utożsamiany jest przede wszystkim ze wspaniałymi latami w Toronto i New Jersey, ale i tutaj spędził przecież trzy ostatnie sezony. I mimo czterdziestki na karku, wciąż potrafi świetnie grać, co pokazał także w piątek – zdobył 15 punktów, trafiając świetne 5-6 z dystansu.

