Legendy znów razem – Duncan asystentem Popovicha

San Antonio Spurs uzupełnili ławkę trenerską swoim najwybitniejszym graczem w historii. Tim Duncan w nowym sezonie NBA oficjalnie będzie jednym z asystentów Gregga Popovicha.

Tima Duncana i Gregga Popovicha łączy na tyle silna więź, że długo bez siebie nie wytrzymali. W końcu spędzili ze sobą 19 długich lat – żaden inny duet koszykarz-trener tyle nie spędził w jednym klubie.

Duncan cały czas funkcjonował przy drużynie. Od końca kariery (2016) regularnie pojawia się w ośrodku szkoleniowym, delikatnie trenuje, spędza czas z byłymi kompanami z boiska. Jakby nic się tak naprawdę nie zmieniło. Nawet jeśli nie miał w klubie oficjalnego stanowiska, było wiadomo, że na zawsze pozostanie częścią klubu z San Antonio.

Spurs ogłosili jego zatrudnienie w swoim stylu i w stylu także Duncana. Nie zrobili z tego wielkiego wydarzenia, jedynie po prostu umieścili jego nazwisko na liście współpracowników Popovicha w oficjalnym piśmie wysłanym do ligi.

Duncan to jeden z najwybitniejszych środkowych (i w ogóle graczy) w historii NBA. Jest rekordzistą Spurs pod względem punktów, zbiórek i bloków. Jako jedyny spośród sławnych graczy tego klubu razem z Popovichem wygrał wszystkie 5 mistrzowskich tytułów.

